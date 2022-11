Savona, al Teatro Chiabrera lo spettacolo "Paradiso XXXIII" con Elio Germano e Teho Teardo

Dal 24 al 26 Novembre, ore 21.00, sarà in scena al Teatro Chiabrera lo spettacolo “Paradiso XXXIII”, di e con Elio Germano e Teho Teardo, regia di Simone Ferrari &Lulu Helbaek.

“Uno dei più premiati attori cinematografici italiani insieme ad uno dei compositori più innovativi del Paese in uno spettacolo che mescola musica dal vivo e ricerca sonora, sperimentazione video e recitazione, così presenta lo spettacolo, Paradiso XXXIII, il Direttore del Teatro Chiabrera, Rajeev Badhan.

Uno spettacolo divulgativo senza che niente sia spiegato. Dante Alighieri, nel 33esimo canto del Paradiso, si trova nell'impaccio dell'essere umano che prova a descrivere l'immenso, l'indicibile, prova a raccontare l'irraccontabile. Questo scarto rispetto alla “somma meraviglia” sarà messo in scena creando un’esperienza unica, quasi fisica per lo spettatore al cospetto dell’immensità. Elio Germano e Teho Teardo sono voce e musica per dire la bellezza e avvicinarsi al mistero, l'immenso, l'indicibile ricercato da Dante nei versi del XXXIII canto del Paradiso.