"Trinità e musica nei Padri della Chiesa", conferenza nella chiesa Sant'Andrea a Savona

Fra le sue numerose registrazioni sono da ricordare il progetto in corso dedicato alla ricezione di Bach in Italia. Il suo libro sulla teologia della danza ("Il Signore della danza") è stato definito "geniale" dal biblista cardinal Gianfranco Ravasi. È stata insignita del Premio delle Pontificie Accademie per un giovane studioso e tiene corsi per le facoltà teologiche dell’Emilia Romagna e dell’Italia settentrionale.