"+ Cairo" incontra la cittadinanza: appuntamento il 9 dicembre

È un invito ufficiale alla cittadinanza quello che il gruppo di minoranza "+ Cairo", rappresentato dal consigliere Fulvio Briano, presenta in vista dell'appuntamento in programma per venerdì 9 dicembre alle 20.30 presso i locali della Soms.

"È un invito a ritrovarci o a trovarci per la prima volta di persona e con sincerità - spiega Briano - Abbiamo voglia di raccontarvi come siamo andati avanti, spiegarvi cosa abbiamo fatto e sopratutto ascoltarvi. Non siamo più in campagna elettorale, non è consenso che cerchiamo è volontà di partecipazione".