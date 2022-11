Un nuovo caso di peste suina africana è stato riscontrato a Busalla.

Si tratta del tredicesimo caso di positività per il comune in provincia di Genova dall'inizio dell'emergenza per un totale di 70 casi in tutta la regione e 195 in totale nella zona tra Liguria e Piemonte sottoposta a protezione.

Di questi, 125 casi sono stati riscontrati in Piemonte.