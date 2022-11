Giornata contro la violenza sulle donne, a Celle l'edizione 2022 di Scarpette Rosse in Ceramica

Questa mattina nel porticciolo Cala Cravieu di Celle Ligure si è svolta l'edizione 2022 di Scarpette Rosse in Ceramica: una performance d'arte coniugata con l'impegno etico testimoniato dai rappresentanti delle istituzioni, dell'approdo turistico cellese e dagli artisti per sensibilizzare l'opinione pubblica nella Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

Hanno partecipato il Questore di Savona Alessandra Simone, il comandante della Capitaneria di Porto di Savona capitano di Vascello Giulio Piroddi, il comandante Glauco Salviati della Guardia di Finanza Roan-Savona, il comandante di stazione dei carabinieri di Celle Ligure Maresciallo Vittorio Viggiano, il sindaco di Celle Ligure Caterina Mordeglia con la giunta ed i consiglieri di maggioranza e minoranza, il comandante della polizia locale Rosario Foti, le posizioni organizzative comunali cellesi, il presidente di Cala Cravieu Massimo Barindelli con il consiglio di amministrazione, gli artisti Marcello Mannuzza, Leony Mordeglia, Beatrice Minuto e Caterina Ricci artefici delle Scarpette Rosse.