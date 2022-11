Come realizzare facilmente un logo con sfondo trasparente

Perché eliminare lo sfondo da un logo

Il logo è l’elemento più importante dell’immagine coordinata di un’azienda o di una attività commerciale. Per questo motivo, durante la progettazione del logo, si deve tenere a mente il modo in cui questo verrà applicato sui diversi supporti visivi.

Un logo può essere applicato sul bigliettino da visita, su un sito web, ma anche su un camion, una scatola di cioccolatini, una penna o anche un aereo.

A seconda del tipo di attività e di come si svilupperà in futuro, sarà necessario adattare il logo e posizionarlo in punti sempre diversi. Pensiamo semplicemente al fatto che nessuna azienda 30 anni fa avrebbe immaginato di dover avere un logo trasparente per doverlo adattare a YouTube o ad un video Reel su Instagram.

Per questo motivo, è importantissimo comprendere come creare immagini con sfondo trasparente e, in particolar modo, come creare un logo senza sfondo.

Quello che c’è da sapere sul logo senza sfondo

Durante la progettazione grafica di un logo, il designer è tenuto per prassi a consegnare al cliente anche il logo in formato vettoriale. Questo particolare tipo di formato, dedicato alla progettazione grafica, ha la caratteristica di poter essere ingrandito all'infinito senza alcuna perdita di qualità e quello di avere nativamente lo sfondo trasparente.

Purtroppo il formato vettoriale viene riconosciuto solo da programmi di grafica professionali e la maggior parte dei non addetti ai lavori non ha modo di utilizzare i file realizzati in questo formato.

Ecco perché, quando lavoriamo con un graphic designer, è buona prassi richiedere il file del logo in diversi formati tra cui:

● Formato vettoriale, in genere il file con l’estensione AI (file nativo di Illustrator)

● Formato PNG, un tipo di file in grado di salvare i dati relativi alla trasparenza e utilizzabile facilmente anche direttamente online

● Formato su sfondo bianco e formato in negativo su sfondo nero. In questo modo, abbiamo la doppia variante chiara e scura del marchio.

A distanza di anni, potrebbe però capitare di avere tra le mani solo il logo con sfondo a tinta unita ed essere impossibilitati nel contattare il professionista che ha realizzato il logo per avere la versione trasparente. Cosa fare in questo caso?

Niente panico, nel prossimo paragrafo illustriamo come creare uno sfondo trasparente online in pochissimi secondi, gratis.

Come creare un logo con sfondo trasparente in pochi secondi

Quando si ha la necessità di avere un logo senza sfondo o di dover creare immagini con sfondo trasparente, basta conoscere un paio di trucchi.

È importante sapere infatti che non è necessario installare nessun applicativo sul computer per poter rendere trasparente lo sfondo delle immagini. Tutto quello che serve è utilizzare, in forma gratuita, uno dei tanti servizi online che sfruttano l’intelligenza artificiale al fine di rimuovere lo sfondo ai loghi e alle foto.

Vediamo insieme quali sono gli applicativi gratuiti online in grado di dare i migliori risultati in pochissimi istanti.

Background Remover di Depositphotos

Collegandosi direttamente all’indirizzo it.depositphotos.com/bgremover.html, è possibile trovare l’applicativo gratuito online che sfrutta la potentissima intelligenza artificiale di Depositphotos.

Grazie a questa caratteristica, lo strumento è in grado di riconoscere automaticamente il soggetto della foto e separarlo in modo perfetto dallo sfondo in pochissimi secondi. L’intelligenza artificiale del Background Remover lavora perfettamente con qualsiasi tipo di soggetto e ogni tipologia di sfondo, quindi, ovviamente, anche con un logo.

Per usare lo strumento basta collegarsi al sito, caricare la propria immagine e attendere qualche secondo. Il sistema restituirà l’immagine o il logo con sfondo trasparente, che potrà essere scaricato sul computer in formato PNG.

Picwish

Picwish è uno strumento creato per eliminare lo sfondo dalle immagini, è gratuito e semplice da usare. Le funzioni di selezione manuale dello sfondo permettono di scegliere a piacimento quali elementi andare a togliere dall’immagine.

Lo strumento offre anche una semplice funzione di ritaglio che consente di regolare liberamente le dimensioni della foto o di impostare il rapporto dell’aspetto finale. Inoltre, è possibile modificare o aggiungere uno sfondo nuovo in modo molto facile.

ClippingMagic

Segnaliamo questo strumento perché, oltre ad eliminare in modo efficace lo sfondo dalle immagini, è in grado di intervenire sull’aspetto visivo della foto grazie all’editor integrato.

Anche se si tratta di strumenti basilari, potrebbero far comodo durante le regolazioni e la correzione finale dell’immagine. Non è uno strumento realizzato appositamente per rimuovere lo sfondo da un logo ma è interessante da provare.

Auto Clipping

Anche con questo strumento è possibile eliminare facilmente lo sfondo da un logo o da un'immagine. A differenza delle altre app gratuite online, questa non elabora l’immagine in autonomia ma è l’utente che deve indicare al sistema qual è la zona da togliere e quale quella zona da lasciare.

Il sistema quindi eliminerà lo sfondo selezionato, permettendo di scaricare l’immagine trasparente direttamente sul computer.

Eliminare lo sfondo dalle immagini e da un logo è davvero semplice

Oggi, grazie agli strumenti gratuiti online, è davvero facile togliere lo sfondo da un logo o da una fotografia. Non c’è più bisogno di ritrovare il contatto del grafico che ha realizzato il logo un sacco di anni prima o spendere somme non indifferenti per rivolgersi a un professionista.

Non è necessario nemmeno installare un software sul computer. Quello che basta fare è collegarsi ad internet e provare uno degli applicativi che abbiamo suggerito.

Creare immagini con sfondo trasparente sarà davvero un gioco da ragazzi!