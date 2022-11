Sanità, il Pd savonese "difende" la convocazione della Commissione Consiliare e attacca la Regione: "Evitano il confronto"

" Ci sorprendono molto le dichiarazioni di alcuni consiglieri di minoranza apparse oggi sugli organi di stampa, ma ognuno deve fare il suo mestiere e alla fine sembra che quello del centrodestra savonese sia quello di adoperarsi per provare a nascondere il disastro della Giunta Toti sul tema sanitario ". Lo affermano, attraverso una nota stampa, Stefano Martini, segretario comunale di Savona del Partito democratico e Alessandra Gemelli, capogruppo Pd in Consiglio comunale.

" Per una corretta informazione ci teniamo a ricordare che la Commissione consiliare, che oggi il consigliere Scaramuzza giudica inutile, è stata richiesta sia da consiglieri di minoranza che di maggioranza con l’obiettivo di ascoltare l’Assessore regionale alla Sanità e il Direttore di Asl2, che però non saranno presenti - prosegue la nota - La domanda sorge dunque spontanea: è inutile la commissione o manca di rispetto ai savonesi chi decide di disertare il confronto con le istituzioni locali della nostra città? "

"Occorre poi prendere atto, da come si è potuto apprendere dalle parole dal Consigliere Orsi, che l’assessore Gratarola ha tempo per incontrare gli esponenti del centro destra locali per un confronto politico, ma non ne ha a disposizione per partecipare alle riunioni degli organi istituzionali comunali convocati. C’è forse qualcosa da nascondere? Si teme forse il contraddittorio? L’ennesima mancanza di rispetto verso i cittadini savonesi da parte della giunta Toti è servita" concludono Martini e Gemelli.