Villanova d’Albenga, “Cento anni dell’Aeroporto Clemente Panero”, il generale Berta: “Onore a uomini e donne che hanno lavorato qui” (FOTO)

"Cento anni dell'Aeroporto Clemente Panero”: per festeggiarne il centenario, l’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Albenga ha realizzato e presentato il libro dedicato allo storico scalo ingauno questa mattina, 26 novembre.

All’evento di presentazione, che si è tenuto alle 10 presso il Salone dei Fiori a Villanova d’Albenga, hanno partecipato il Prefetto di Savona Enrico Gullotti, la consigliera del Comune ospitante Mara Grossi, in vece del sindaco Pietro Balestra, assente per infortunio, il presidente dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Albenga Ferruccio Ferrari, che ha seguito tutte le fasi di realizzazione del libro, il presidente onorario dell’Aeroclub di Villanova, Mauro Zunino, il presidente onorario dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione Albenga generale Pier Carlo Berta, dal quale è nata l’idea del libro, il presidente nazionale Associazione Arma Aeronautica generale Giulio Mainini, il magistrato Giancarlo Caselli, il presidente dell’Aero Club Savona e della Riviera Ligure Alessandro Betti e il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

Presenti in sala, tra gli altri, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, il vicesindaco di Alassio, Angelo Galtieri, il generale Cesare Patrono, oltre a numerose autorità militari e rappresentanti delle associazioni combattentistiche.

Una giornata colma di emozioni e sguardi rivolti al futuro, con diverse voci più che autorevoli ad evidenziare l’importanza dell’aeroporto Clemente Panero, ancora oggi, a cent’anni dalla sua realizzazione, e l’impegno del Comune di Villanova e della Provincia di Savona che, nel tempo, hanno contribuito a mantenerlo vivo e al passo con i tempi.

Il generale Berta, ha ringraziato i presenti e tutti gli uomini e le donne che hanno lavorato presso lo scalo di Villanova d’Albenga, in particolare a chi indossa la divisa, “persone umili e altamente preparati, con alto senso del dovere e della disciplina, con l’orgoglio del lavoro ben fatto, perché consapevoli che da loro dipende la sicurezza dei piloti e dei velivoli in volo. Onore a loro”.

Berta ha poi tenuto a fare due precisazioni: “L’aeroporto non ha cambiato nome, ma si chiama ‘Riviera Airport Clemente Panero’. Ci siamo battuti perché il nome di Panero fosse mantenuto. Inoltre – conclude –, nessuna società è proprietaria dell’aeroporto, ma c’è una società concessionaria. L’aeroporto è un bene pubblico ed è custodito da organi dello Stato: la torre di controllo dall’Enac, il corpo dei Vigili del fuoco assicura la sicurezza aeroportuale, i carabinieri di Villanova gli ingressi. È molto importante”.

“Il Paese è particolarmente legato all’Arma Azzurra – spiega il dottor Enrico Gullotti, Prefetto di Savona -, perché esprime valore di unità nazionale. Ogni volta che vediamo le Frecce Tricolori sorvolare i nostri cieli, è come se ci legassimo idealmente ai valori primi della nostra Repubblica. C’è anche un forte legame tra la Provincia di Savona e l’Aeronautica, sia per lo storico aeroporto di Villanova, sia per la presenza di un reparto dell’Arma Azzurra a Capo Mele, che appartiene al sistema integrato di difesa aerea del nostro Paese. L’Arma aeronautica esprime al meglio i valori di solidarietà, coesione e di eroismo di gruppo, il fare tutti bene il proprio lavoro, che poi è espressione di un principio di cittadinanza piena”.

Realizzato con il patrocinio dei Comuni di Villanova d'Albenga e di Albenga, il testo di “Cento anni dell’Aeroporto Panero” è stato scritto da alcuni soci dell’Associazione Arma Aeronautica Sezione di Albenga. Ripercorre tutte le attività che si sono succedute sullo scalo ingauno, dalla sua fondazione ad oggi, tramite un’attività di ricerca di informazioni e immagini, edite e inedite, e vuole fornire un'informazione, il più ampiamente esaustiva, di questo aeroporto, il primo realizzato sul territorio ligure, e delle primitive attività aviatorie nel comprensorio ingauno.

L'Associazione Arma Aeronautica è stata fondata a Torino il 29 febbraio 1952 e la Sezione di Albenga è stata costituita nel 1976, grazie alla volontà di alcuni ex appartenenti all'Aeronautica Militare Italiana.

L'Associazione Arma Aeronautica (AAA) è un Sodalizio aperto a tutte le Genti dell'aria, militari e civili, di ogni grado, ruolo ed età in congedo ed in attività di servizio, simpatizzanti dello sport aeronautico e del progresso del volo, al di fuori e al di sopra di ogni ideologia politica e nel rispetto di ogni concezione religiosa, si prefigge il compito di tutelare e tramandare il patrimonio morale, la tradizione di gloria e prestigio dell'Aeronautica Militare Italiana.