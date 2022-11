Loano, una gazza marina soccorsa dalla Polizia Locale e dall'Associazione Battiti di Coda (FOTO)

Nella mattinata di ieri la Polizia Locale di Loano ha richiesto intervento dell'Associazione Battiti di Coda, specializzata in Pet Therapy e nel recupero di animali in difficoltà.

Ad aver bisogno di cure urgenti era una gazza marina con una zampa rotta il cui destino, senza un aiuto, sarebbe stato segnato. L'animale è stato recuperato nei pressi dell'ex hotel Cabiria e sarà portato in una clinica di Genova per le cure.

Si tratta di un esemplare molto raro da trovare dalle nostre parti, proveniente dall'Atlantico e giunto nel mediterraneo per nidificare. Il suo aspetto è quello di un pinguino in miniatura con piume morbidissime, ma una volta preso in braccio si trova a suo agio come se fosse un gattino.