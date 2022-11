Dove possiamo guardare le partite oggi? Scopriamolo in questo articolo.

Se sei un appassionato di calcio anche quest’anno ti starai chiedendo dove posso guardare le partite? Fino a qualche anno fa tutti questi problemi non c’era, era tutto fruibile attraverso la televisione classica ma poi il mondo è cambiato e oggi per poter guardare le partite non basta la TV normale, non sempre almeno. Sono infatti molto poche le partite che vengono trasmesse in televisione e spesso, se non disponiamo di metodi alternativi ci dobbiamo rivolgere al web. In questo articolo andremo a scoprire dove poter guardare le partite di champions league streaming e le partite di serie a Tim così da non perderne più neanche una!

Il campionato italiano

L’unico strumento che al giorno d’oggi ci permette di visionare tutte le partite del campionato italiano, senza alcun limite è sicuramente DAZN. Questa applicazione è possibile scaricarla sul cellulare oppure sulla tua smart TV. Per poter vedere le partite avrai bisogno anche di una connessione internet e quindi ti consigliamo di accedere al Wi-Fi domestico per avere una connessione stabile e vedere la partita che ti interessa senza interruzioni o blocchi per caricamenti vari. Con DAZN è possibile vedere:

- Tutto il calcio italiano senza limiti

- UEFA Europa Leauge

- I migliori match della UEFA Conference Leauge

E molti altri contenuti legati al calcio, ma non solo anche tanto altro sport tra cui boxe, golf, NFL, Darts e molto altro.

La piattaforma è a pagamento con abbonamento mensile, troviamo oltre alla possibilità di prenderlo direttamente dall’app anche diverse combinazioni con altre piattaforme tra cui Tim Vision e Sky.

Anche Sky ci permette di vedere una parte del calcio italiano, nel pacchetto calcio è infatti possibile vedere un numero di partite limitato appartenenti al calcio italiano. Per poter usare Sky hai bisogno del decoder apposito oppure della versione digitale se la tua zona è servita, dovrai acquistare uno dei pacchetti promosso dall’azienda.

Dove vedere la Champions League?

Se invece sei interessato alla visione della Champions League oltre a poterla vedere sempre su DANZ hai altre possibilità, scopriamo quali:

- Sky ti mette a disposizione la possibilità di vedere le partite con il pacchetto apposito.

- Amazon Prime, con il classico abbonamento, che prevede anche le spedizioni gratuite, ti sarà possibile vedere le partite direttamente dall’app. L’abbonamento alla piattaforma costa poco più di 5 euro al mese. L’applicazione è disponibile sia per smartphone che per Smart TV, quindi puoi vedere le partite direttamente sul tuo televisore di casa.

- Now TV anche ti permette di vedere le partite di Champions con il Pass Sport

- Mediaset che spesso le trasmette anche in diretta TV, dando a tutti la possibilità di vederle dal proprio televisore.

E i mondiali?

Tra poco avranno inizio i mondiali ma fortunatamente saranno trasmessi in diretta TV direttamente sui canali RAI senza costi aggiuntivi, tutto quello che ti serve è perciò il tuo classico televisore di casa. Lo stesso vale per gli europei di calcio femminile che saranno disponibili sempre su Rai.