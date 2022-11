Il pesce ligure protagonista al mercato coperto di Piacenza

“Iniziative come questa – commentano Bruno Rivarossa, Delegato Confederale, Gianluca Boeri, Presidente di Coldiretti Liguria, e Daniela Borriello, Responsabile di Coldiretti Impresa Pesca Liguria – sono fondamentali per portare la cultura della pesca oltre i confini regionali e collaborare in sinergia con i colleghi degli altri territori, che ringraziamo caldamente per l’ospitalità. Oltre che utile da un punto di vista pratico, questo laboratorio ha rappresentato un modo concreto e interessante per avvicinare le persone al mondo della pesca e raccontare loro l’importanza di consumare pesce certificato, proveniente dal territorio italiano, insegnando altresì a coloro che hanno preso parte al laboratorio come pulirlo e prepararlo al meglio e nella maniera corretta, così da poter infine gustare il frutto del nostro amato mare in tutto il suo sapore”.