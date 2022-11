PENTOLE PROFESSIONALI: STRUMENTI INDISPENSABILI IN CUCINA

Il lavoro in cucina è da considerarsi alla pari di qualsiasi altra attività artigianale, ed è per questo motivo che al fine di raggiungere dei risultati eccellenti bisogna munirsi degli strumenti giusti.

Scopri la vasta gamma di pentole professionali ideali per la ristorazione in grado di soddisfare qualsiasi esigenza nelle cucine professionali di hotel, ristoranti e tutte le attività legate al settore della ristorazione.

Nello shop online di Ristosubito pentole professionali realizzate in diversi materiali. Le pentole sono fondamentali in cucina perché concorrono alla buona riuscita del piatto, prima di un acquisto teniamo allora in considerazione alcuni importanti elementi, quali:

- La forma, infatti le pentole professionali si suddividono in diversi modelli come casseruole, tegami e padelle. Inoltre si differenziano per i bordi che possono essere più o meno alti e possono avere uno o due manici;

- La conducibilità, è estremamente importante tenere conto della diversa conducibilità termica di ogni materiale, infatti ognuno di loro assorbe ed emette calore in maniera diversa. Una pentola professionale deve avere la capacità di scaldarsi e raffreddarsi velocemente, inoltre una buona capacità di condurre il calore consente un’efficace regolazione della temperatura nelle varie fasi di cottura, una buona distribuzione del calore su tutta la superficie della pentola e non meno importante riduce i rischi di locali surriscaldamenti e bruciature. In ultimo le pentole professionali con alta conducibilità termica consentono un minor impiego di tempo per raggiungere le temperature desiderate consumando quindi meno energia.

- Il materiale con il quale vengono realizzate, infatti in base all’alimento e alla tipologia di cottura si dovrà scegliere quello adatto.

PENTOLE PROFESSIONALI: QUALE MATERIALE SCEGLIERE

Le pentole professionali, come abbiamo detto, vengono realizzate in diversi materiale. Il materiale con cui è fabbricata una pentole è il primo e più importante requisito da tenere in considerazione.

Vediamo i materiali principali con cui viene realizzata una pentola professionale.

Al primo posto troviamo pentole professionali in acciaio, questo materiale risulta molto resistente e rende le pentole durevoli nel tempo e facili da lavare. L’acciaio è perfetto quando si tratta di bollire e riscaldare le pietanze per via della sua bassa conducibilità termica. Poi troviamo pentole professionali in alluminio che sono tra le più utilizzate nella ristorazione, infatti questo materiale rende le pentole molto leggere da maneggiare e presenta alta conducibilità termica. Il calore viene distribuito in modo uniforme evitando il surriscaldamento locale. Inoltre hanno un’ottima resistenza agli urti, agli shock termici, alle abrasioni e alla corrosione. Molto richieste sono anche le pentole professionali in ghisa, adatte per la cottura alla piastra, ma anche per zuppe e stufati perché permette cotture lunghe e a fuoco basso con calore costante. La ghisa è un materiale formato da una lega ferrosa contenente carbonio caratterizzata dalla capacità unica di irradiare il calore in modo perfetto.

Un altro modello molto acquistato sono le pentole professionali antiaderenti, queste risultano perfette per cotture veloci e povere di grassi perché permettono di cucinare riducendo l’utilizzo di olio, burro o altri grassi impedendo comunque al cibo di attaccarsi alla pentola. Infine ci sono le pentole professionali in rame che per certi tipi di cotture e preparazioni garantiscono una migliore tenuta di sapore e consentono di mantenere inalterate le proprietà nutrizionali.