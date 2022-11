Finalmare fallita, il futuro delle ex aree Piaggio verso una svolta? L'amministrazione: "Lavoriamo tutti insieme"

Il destino della FinalMare SpA, proprietaria delle ex aree Piaggio finalesi, era ormai segnato da diverso tempo, ovvero da quando era stata dichiarata in liquidazione. La parola fine sul capitolo con protagonista la società torinese è arrivata lo scorso 15 novembre il Tribunale di Torino ne ha sancito formalmente il fallimento con l'emissione del decreto di liquidazione giudiziale.

Oltre un decennio durante il quale, dopo l'acquisizione degli spazi del vecchio stabilimento circa quindici anni or sono, si sono accavallati progetti e bocciature il cui culmine è giunto nel 2008 con l'approvazione dell'ancora vigente Piano Urbanistico Operativo (Puo) al quale sono state apportate una serie di innumerevoli varianti.

La crisi economica prima, la pandemia poi e, nel mezzo, un progetto per il quale alla luce degli onori della cronaca non è mai uscito alcun investitore che palesasse concreto e reale interesse, hanno rallentato il tutto. Erano tuttavia iniziate le bonifiche delle aree, poi sospese, su spinta di un'ordinanza sindacale del 2019 (leggi QUI ) fino ad arrivare nello scorso dicembre alla liquidazione seguita oggi dal fallimento.

"Da questa situazione potrebbe derivare una grande opportunità" afferma il sindaco Ugo Frascherelli, il quale non ha mai nascosto una sorta di scetticismo circa l'operazione immobiliare proposta anche in un recente Consiglio Comunale dove, con un efficace sillogismo, ha lasciato intendere a chiare lettere come l'assenza di un compratore significasse in qualche modo trasformazioni non così appetibili, ricordando inoltre la necessaria messa in sicurezza dell'asta fluviale del Pora e la bonifica ancora da terminare.

"Attenderemo che il curatore fallimentare porti avanti le sue valutazioni - aggiunge il primo cittadino - ricordando che il credito del nostro Comune supera i 6 milioni di euro di Imu non pagata".