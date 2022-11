Riparte il campionato, il Genoa affila le punte e cambia modulo: col Perugia Yalcin o Puscas insieme a Coda

Due settimane "lontano dagli occhi" non hanno certo allontanato il Genoa dal cuore dei suoi tifosi. Hanno però contribuito a stemperare quei pensieri caldi e non proprio positivi nei confronti della guida tecnica del Vecchio Balordo che, dopo la sconfitta di Reggio Calabria e il pari interno con la penultima della classe, era finita sul "banco dell'accusa".

Il silenzio della società ha al momento confermato Alexander Blessin che alla vigilia ha annunciato in italiano, con piacevole sorpresa di chi gli chiedeva qualche sforzo in più in tal senso, che col fanalino di coda Perugia (ore 16.15, arbitro La Penna di Roma) qualche cambiamento alla formazione ci sarà.

Innanzitutto il tecnico ha chiamato a una reazione "di testa" puntando sulla giusta mentalità e su una migliore fase di pressing, in particolare rispetto a quanto visto contro il Como. Aspetti strettamente legati tra loro su cui si è lavorato in questi giorni nel quartier generale di Pegli dove giovedì ha fatto capolino il presidente Zangrillo, in una settimana dove la sede genovese è diventata non solo il centro operativo rossoblù ma anche del briefing dei direttori sportivi delle società di proprietà 777 Partners, una famiglia che presto potrebbe allargarsi in Germania con l'Hertha Berlino.