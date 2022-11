Bper - Carige, il monito della Fisac Cgil "La transizione sia responsabile"

Continua Carlo Gallinotti Coordinatore Nazionale Carige Fisac Cgil: "Le disfunzioni verificatesi nel fine settimana e in questa prima giornata di operatività al pubblico ne sono segni tangibili. È però importante comprendere che non finisce qui il periodo di difficoltà: è verosimile e ragionevole aspettarsi che continui. Ed è per questa ragione che è fondamentale che BPER si faccia integralmente carico di tutte le misure necessarie per arginare questa fase di straordinaria complessità, così come di tutte le eventuali responsabilità che ne dovessero discendere. Al tempo stesso, questa svolta epocale, come definita da alcuni, può essere affrontata solo con sforzi altrettanto epocali sia in termini di organizzazione del lavoro, che di formazione e, soprattutto, di assunzioni. Gli organici attuali, lo vogliamo dire con forza come Fisac Cgil, non sono adeguati."