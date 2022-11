Bper, Uilca: "Soddisfazione per il riposizionamento ma no alla desertificazione bancaria"

Nella giornata che segna il passaggio da Carige a Bper, anche la Uilca, tramite le parole del segretario coordinatore Mauro Corte, commenta positivamente il passaggio ricordando però l'importanza anche sociale che gli sportelli bancari hanno nei piccoli comiuni.

"La Uilca - si legge in un comunicato - esprime soddisfazione per il riposizionamento di Carige e il suo rilancio in funzione di Banca del territorio come dichiarato dal management di Bper. Detto ciò continueremo a vigilare contro la chiusura di sportelli in territori come la Liguria che presenta piccoli comuni e un' attività di piccole e medie imprese che necessitano di una presenza attiva di sportelli. Come Uilca da tempo abbiamo avviato una battaglia contro la desertificazione bancaria. Nei piccoli Comuni lo sportello bancario ha una funzione sociale che non può venire meno. Sappiamo che il prossimo piano industriale Bper prevede ulteriori chiusure in Liguria: la Uilca proseguirà con la sua campagna di sensibilizzazione sociale e occupazionale”.