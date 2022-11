La tradizione all'insegna della novità: anche quest'anno a Finale torna il tipico "Presepe dei Neri"

Torna anche quest'anno, all'insegna della tradizione ma puntando al contempo su alcune novità, il tipico "Presepe dei Neri" nell'omonima chiesa a Finalmarina.

Ad eccezione delle statuine, tutti gli scenari sono completamente elaborati a mano con gesso, cartongesso e polistirene. I monti, le rocce, il mare con le onde che si muovono meccanicamente, le case e i mobili al loro interno. Vi sono poi i dettagliati particolare della frutta, delle verdure, dei pesci, dei salumi e dei formaggi in cera, e gli alberi in stoffa.

Oltre 2000 ore di lavoro per la loro realizzazione e, ogni anni, due mesi di lavoro per il solo allestimento della struttura da 30 metri quadri con oltre 200 statuine.

Tutto questo per racchiudere tanta Finale Ligure ma, in generale, anche un po' tutta la Liguria riproducendo gli schemi tradizionali dei nostri paesi dell'entroterra con i muri in pietra e i tetti in ardesia, i muretti a secco (da pochi anni eletti patrimonio dell'umanità dell'Unesco) e, come detto, tanti elementi caratterizzanti l'architettura finalese.

Da Porta Reale con le mura medievali di Finalborgo e il campanile di San Biagio, i castelli San Giovanni e Govone con un tratto della strada Beretta e la Porta della Mezza Luna. Ma anche i le chiese di San Lorenzo Vecchio di Varigotti, quella dei Cinque Campanili di Penti, la tomba del generale Caviglia a Capo San Donato e gli archi trionfali dedicati a Carlo Alberto e all'imperatrice Margherita in Piazza di Spagna. Dalla costa all'entroterra, fino alla grotta dell'arma delle Manie passando per il ponte delle Fate in Val Ponci e il ponte San Benedetto di Finalpia, i tipici lavatoi liguri come ancora se ne possono osservare a Borgio Verezzi e anche un borgo Saraceno che evoca quella che poteva essere Varigotti nell'Ottocento. Un'opera che ogni anno va arricchendosi di nuove ambientazioni e dettagli. E così sarà anche in questa edizione 2022.

Il presepe è ambientato proprio in quel secolo, quando ancora si viveva di agricoltura, pastorizia e, naturalmente, di pesca. Oltre ai vari pastori con le loro greggi, si possono ammirare le "pescelle" che salano le acciughe e una scena di pesca con la "sciabica". Vi sono inoltre rappresentate le nostre tipiche colture: uliveti, agrumeti, vigneti e orti con varietà di verdure. E ancora i vari antichi mestieri quasi del tutto scomparsi: cestai, bottai, tessitori al telaio, materassai.

Particolare attenzione è stata posta nella creazione del cielo stellato dove nulla è lasciato al caso o fuori contesto: vi appaiono quindi le varie costellazioni presenti durante il periodo natalizio visibili dalla nostra terra.

Essendo un presepe artistico, le statuine sono ferme. In movimento solo gli elementi della natura come le onde del mare, la luna, l'acqua del fiume e delle cascate, i lampi e i tuoni. Ma la cosa che più affascina grandi e bambini è l'apparizione ai pastori di un angelo la cui figura si forma dal nulla magicamente sul fondo di una grotta e altrettanto magicamente scompare dopo l'annuncio della nascita di Gesù.

Coerentemente con la ricerca scrupolosa del paesaggio, anche per i suoni e le musiche è stata posta molta cura: nell'alternanza giorno/notte del presepe, infatti, durante le fasi notturne, si può ascoltare "l'Epitaffio di Sicilo", una traduzione ritrovata in Aria-Olia nel 1.883 e appartenente a un periodo tra il I ed il II secolo D.C., ritenuta oggi la più antica partitura musicale scritta di cui si conserva il reperto.

Tutto questo è stato realizzato da Marina, Silvia e Sergio Badano, Renata Vignaroli e Ornella Cavanna insieme a tutti i cantori del coro polifonico "Sine Nomine" a cui da quest'anno si è aggiunto un ulteriore aiuto da Fabia Rampo, appassionata di presepi e diorami.

Il presepe che si trova in via Garibaldi a Finale Ligure, resterà aperto i giorni 8/9/10/11/17/18 dicembre e dal 23 dicembre al 10 gennaio, dalle ore 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 19.