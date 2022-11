Oggi il passaggio da Carige a Bper, lunghe code alle filiali e sito fuori uso: "Qualche disagio, ma tutto procede al meglio"

E' il giorno del passaggio da Carige a Bper, una svolta storica, preparata per tempo dai due istituti di credito che hanno gestito la fusione in modo da causare il meno possibile disagi ai correntisti. Nelle scorse settimane Carige ha informato gli 800mila clienti del passaggio, comunicando il cambio di iban e conto corrente.



Nonostante questo, stamattina decine di clienti si sono presentati nelle filiali liguri. "Si tratta prevalentemente di anziani - spiega a La Voce di Genova Alfredo Majo, responsabile comunicazione di Carige - che vengono a chiedere informazioni, i correntisti Carige sono abituati ad avere un rapporto con i dipendenti in filiale".



"La migrazione dei dati - continua Majo - sta andando bene ed è terminata prima dei tempi previsti, i servizi di bancomat sono attivi da venerdì, tutto quello che era presente in Carige è adesso in Bper".







Qualche problema per l'elevato numero di accessi al sito di Bper: "La piattaforma al momento è intasata, bisogna provare due, tre volte prima di riuscire ad accreditarsi, ma a parte qualche disagio tutto procede regolarmente", conclude Majo.



Per dubbi e informazioni è attivo un call center al quale rispondono 400 operatori al numero 0594242.