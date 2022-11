Passaggio da Carige a Bper, Benveduti: "Ci auguriamo continui a essere riferimento di imprenditori e famiglie liguri"

"Ci auguriamo che il nuovo corso Bper mantenga, anche nel medio-lungo termine, testa, gambe e cuore in Liguria". Lo dice l'assessore regionale allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti a proposito del passaggio di Carige all'interno del gruppo Bper.

Benveduti ha ricordato: "Banca Carige ha rappresentato storicamente un asset strategico per lo sviluppo dell’economia, per le realtà industriali, commerciali e artigianali della comunità ligure. All'alba di questo nuovo capitolo, ci auguriamo che il nuovo corso Bper mantenga, anche nel medio-lungo termine, testa, gambe e cuore in Liguria. Continuando a fare quello che Carige ha fatto per molto tempo, ossia essere una banca del territorio gestita in maniera sana e trasparente, riferimento sociale delle piccole attività imprenditoriali e delle famiglie".