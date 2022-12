Genova, è arrivato l'albero di Natale in piazza De Ferrari, Toti: "Faremo un evento in stile 'newyorkese'

"L’albero di Natale è arrivato in Piazza De Ferrari. L’8 dicembre lo illumineremo tutti insieme con un grande evento in perfetto stile 'newyorkese', con tanto di conto alla rovescia! Siete pronti ad accendere la magia natalizia a Genova e in Liguria?", lo ha detto il presidente della Regione che ha fotografato il nuovo albero di Natale posizionato in piazza De Ferrari.

Il trasporto è partito ieri da Ponte di Legno in provincia di Brescia, grazie al Patto di Amicizia siglato tra Liguria e Lombardia: si tratta di un abete bianco, abbattuto per la realizzazione di una pista ciclabile, alto 14,70 metri e con un diametro del tronco di 35 centimetri mentre alla base i rami misurano circa 4 metri.

A partire da oggi l'albero, posizionato vicino a Palazzo Ducale, verrà preparato e addobbato per essere pronto l'8 dicembre.