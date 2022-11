One Love, M5S Liguria: "E' ora di alzare l'asticella dei diritti"

“Oggi indossiamo la fascia 'One Love', proibita durante le partite della Coppa del Mondo. Si tratta di un piccolo gesto simbolico, con cui vogliamo esprimere solidarietà alla comunità LGBTQ e a quei calciatori a cui è stato vietato di indossarla durante le partite. La fascia da capitano “One Love” è un segnale contro ogni forma di discriminazione dell’orientamento sessuale. Per noi, non esistono amori di serie A o serie B: è ora di alzare l’asticella dei diritti”.

Lo dichiarano i consiglieri regionali del M5S Fabio Tosi e Paolo Ugolini.