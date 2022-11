Albenga, il grande cuore degli alpini: 3250 euro per le famiglie bisognose

Grande generosità da parte dell'associazione Alpini sezione di Albenga che decidono di devolvere il ricavato delle castagnate effettuate in occasione di diverse manifestazioni e iniziative ad associazioni che operano sul territorio e al tavolo dell'emergenza sempre attivo per aiutare le famiglie bisognose.

Si tratta di ben 3250 euro che gli Alpini hanno suddiviso: 750 euro per il Tavolo dell'Emergenza, 1000 euro per l'associazione Basta Poco Onlus, 1000 euro alla Croce Bianca di Albenga e 500 euro all'ADSO.

Afferma l'assessore alle Politiche Sociali Marta Gaia: "Un grande esempio di solidarietà e sinergia tra le associazioni del territorio. Voglio cogliere questa importante occasione per ringraziare l'associazione nazionale Alpini, sezione di Albenga, per il costante supporto non solo al Comune ma a tutta la città. Sono sempre presenti durante sia nel sociale sia in tutte le iniziative portando il loro prezioso e concreto contributo.Con questo gesto di generosità dimostrano ancora una volta il loro grande cuore".