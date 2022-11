Altare, il Natale diventa solidale con una raccolta pacchi per le famiglie meno fortunate

AGAPE e il bar Ealloranò organizzano una raccolta benefica, patrocinata dall'Acli Savona, che si concluderà la mattina di Natale. Per tutto il mese di dicembre l'attività commerciale situata nel comune di Altare si occuperà della raccolta dei pacchi che saranno poi regalati alle famiglie meno fortunate.

"Prendete dei vestiti caldi, del cibo a lunga scadenza, dei passatempi e un biglietto, impacchettate tutto scrivendo a chi è destinato (uomo-donna-bimbo) con possibilmente un'indicazione di taglia e/o età e portate tutto da Ealloranò in piazza Vittorio Veneto. La mattina di Natale dalle ore 10 alle 12 arriverà Babbo Natale in persona, con la sua slitta, a consegnare i doni per i più piccoli. Santa Claus infatti, ci ha incaricati di ricevere le letterine dei bimbi", questo l'appello rivolto alla cittadinanza.

"Per tutto il mese di dicembre proprio fuori dal bar ci saranno 2 cassettine per le lettere: una per i bimbi e una per le bimbe, così Babbo Natale saprà quanti regalini portare. Le cassettine sono state preparate dai ragazzi di ISFORCOOP di Savona, ovviamente su richiesta di Santa Claus. Per i più grandi, invece, sarà allestito un banchetto sempre il 25 dicembre, dalle ore 9 alle 12, nei pressi del bar".

"L'evento è senza scopo di lucro e totalmente benefico. Vista la profonda crisi che sta attraversando il nostro paese è giusto che chi ha qualcosa da dare lo dia a chi non ha nulla da poter prendere. Non serve che compriate nulla, tutti abbiamo nell'armadio o in giro per casa: vestiti che non indossiamo più, giocattoli che i nostri bimbi non usano ecc. Questa è l'occasione di dare nuova vita a tutte quelle cose, in buone condizioni e che si possono ancora usare, di fare una seconda vita magari con qualcuno, uomo, donna o bambino, che sarebbe felicissimo di avere quello di cui vorreste disfarvi. Quindi oltreché solidale l'iniziativa ha anche un risvolto sociale ed ecologista", concludono gli organizzatori.