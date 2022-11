Stella, il Comune insieme all'associazione di Vanni Oddera consegnerà un albero di Natale all'ospedale Gaslini

Martedì 6 dicembre l'A.S.D. Vanni Fmx di Vanni Oddera, insieme al Comune, consegnerà all'Ospedale Giannina Gaslini di Genova un albero di Natale di 6 metri donato da cittadini privati stellesi, da posizionare nella struttura Abeo Onlus Liguria dove alloggiano i familiari dei bambini curati.

Il Comune di Stella, oltre a fornire il patrocinio per l’evento, contribuirà all’allestimento con luci e addobbi natalizi donati dagli amministratori, dal personale dipendente del Comune e dai militari della stazione dei carabinieri.

"I bambini delle scuole di Stella, attraverso la donazione di una propria pallina/addobbo di Natale, potranno dimostrare in modo concreto il loro affetto e la loro vicinanza ai bimbi meno fortunati che sono oggetto di cura da parte dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova e alle loro famiglie - dice il sindaco di Stella Andrea C Castellini - Sarebbe auspicabile il coinvolgimento nell’iniziativa anche dei cittadini stellesi, i quali potranno donare, a titolo di contributo volontario e assolutamente discrezionale, un addobbo che sarà utilizzato per allestire l’albero donato, consegnandolo direttamente presso la sede comunale entro venerdì 2 dicembre".

Si potranno inoltre acquistare dei regali da donare ai bambini ricoverati presso l’ospedale Gaslini.

"Tutti i regali dovranno essere nuovi e dovrà essere specificato sul pacco a chi può essere indirizzato, basta anche solo un piccolo pensiero, da consegnarsi entro venerdì 9 dicembre sempre presso la sede comunale. Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione" conclude Castellini.