È in TV sulle reti Mediaset dal 27 novembre la nuova campagna Luca Barra per la Collezione di Natale 2022

È disponibile, dal 27 novembre sulle reti Mediaset, il nuovo spot TV (nel formato 15 secondi) firmato Luca Barra Gioielli per la Collezione di Natale 2022. Si tratta di un’iniziativa pianificata in ottica crossmediale, attraverso contenuti digital, attività di influencer marketing e special experience offline per aumentare la brand awareness.

La campagna, realizzata con l’obiettivo di rafforzare il contatto con i consumer, ruota attorno alla celebrazione della famiglia, dell’amicizia e del ritrovo. Tale approccio evolve il posizionamento del brand in chiave ancor più intensa e autentica.

L’iniziativa non si focalizza soltanto sulle novità di prodotto. Racconta in modo caldo e partecipato il tema della gioia che si prova nel condividere i momenti speciali insieme. Il Natale Luca Barra, del resto, è un respiro che si trasforma in sorriso. È fatto di tempo passato assieme alle persone care, di magia e luce a comporre un’atmosfera calda, elegante e raffinata, che viene sottolineata da una colonna sonora avvolgente ed emozionale.

Il protagonista principale dei gioielli Luca Barra inseriti nello spot è il quadrifoglio. Non si tratta di una scelta casuale, poiché il marchio punta a trasmettere un messaggio di speranza e infondere coraggio per diventare ciò che si vuole essere. Un auspicio di buona fortuna che riguarda le relazioni, la vita e i buoni propositi per l’anno nuovo.

Restando coerente con questa intenzione, l’immagine a chiusura del racconto ritrae la protagonista con un cofanetto regalo, che rivela il bracciale Luca Barra con la frase “Il meglio deve ancora venire”. Un amuleto magico, che incita al desiderio di costruire sogni che alimentino la speranza e riempiano la vita.

Azienda italiana giovane e competitiva nel mondo del bijou easy to wear, Luca Barra crea prodotti sinonimo di stile e contemporaneità, in linea con gli ultimi trend del settore. Il design dei gioielli è rigorosamente Made in Italy. La costante ricerca di nuovi materiali, la volontà di innovarsi e l’attenzione verso i dettagli ha dato forma ad un processo di crescita che ha condotto il brand al successo.

Le collezioni del marchio sono espressione di un giusto equilibrio tra qualità e prezzo e sono concepite per soddisfare diversi gusti e adattarsi alle più disparate occasioni, accontentando le richieste di un target esigente e articolato.

Sfogliando le pagine del catalogo Luca Barra si possono scoprire moltissimi articoli: collane, orecchini, orologi, chiama angeli, braccialetti, charms, cavigliere e accessori. Proposte di tendenza dedicate a donne, uomini e bambini. Il negozio digitale dispone di una comoda sezione outlet, dove si incontrano i gioielli in sconto, con un taglio dei prezzi ufficiali del 50%.

Luca Barra, inoltre, consente di approfittare di pagamenti rateali senza interessi e reso a costo zero. Prerogative di una shopping experience che vengono confermate dai feedback di Recensioni Verificate, con il punteggio medio di 4,9/5.