Treni, nuovi collegamenti con Austria e Germania, Sartori: "Faranno crescere il turismo"

“I nuovi collegamenti ferroviari tra la Liguria e l'Austria e la Germania faranno crescere maggiormente il turismo nella nostra regione”, l'assessore regionale ai Trasporti e al Turismo Augusto Sartori commenta positivamente il nuovo orario invernale di Trenitalia che entrerà in vigore dal prossimo 11 dicembre.

“Accolgo con piacere anche le altre novità del nuovo orario invernale quali il prolungamento fino a Bardonecchia di una coppia Intercity Torino-Genova, il nuovo collegamento tra la Liguria e Reggio Calabria e la nuova fermata a Taggia Arma per l'Intercity Roma-Ventimiglia”, aggiunge l'assessore.

“Nel tardo pomeriggio di oggi ho partecipato ad un tavolo tecnico dove ho incontrato i comitati dei pendolari accreditati che mi hanno illustrato le loro richieste in merito al nuovo orario invernale. Cercherò di intervenire nelle sedi opportune per quanto di mia competenza per venire incontro alle loro esigenze”, conclude Sartori.