Albenga piange Bruno Lantero, il sindaco Tomatis: "Perdiamo un uomo di grande valore umano e morale"

Lutto ad Albenga per la scomparsa di Bruno Lantero. Lo ricorda il sindaco Riccardo Tomatis: "Perdiamo un uomo di grande valore umano e morale, legato alla nostra città in modo indissolubile, depositario della nostra storia, quella storia non scritta, fatta di persone, di episodi, di aneddoti, che ogni volta aveva il piacere di raccontarti".

"Ricco di suggerimenti, ironico, allegro, diretto, ogni volta era un piacere incontrarti. Ciao Bruno. P.S. Come mi hai suggerito la pista ciclabile la faccio, la vedrai da lassù, buon viaggio", conclude il primo cittadino.