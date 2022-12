Anche ad Arenzano si festeggia il Bagna Cauda Day

Il Bagna Cauda Day 2022, evento organizzato dall'Associazione Astigiani già da alcuni anni si concluderà il prossimo fine settimana. I locali aderenti all'iniziativa sono principalmente in Piemonte ma non mancano adesioni anche nel Mondo e, appunto, in Liguria.

Il Torchio Vineria e Cucina, nel centro storico di Arenzano, è uno dei due locali in Liguria che partecipa anche quest'anno: di origine piemontese è la titolare, ecco spiegato il legame con questa antica ricetta, simbolo di convivialità e di conoscenza delle tradizioni enogastronomiche del territorio.

La Bagna Cauda proposta al Torchio è nella versione “come Dio comanda”, classica con aglio, ed il prezzo è per tutti i commensali 28 euro.

Quest'anno però c’è una novità. Infatti il Torchio propone anche il menù “Bagna Sovrana”, che unisce il tipico piatto ligure del Cappon Magro alla tradizionale Bagna Cauda.

Essendo Il Torchio punto di riferimento ad Arenzano per la degustazione di vini, con oltre un centinaio di etichette, non possono mancare due proposte ad hoc in abbinamento alla Bagna Cauda: Barbera Monferrato “Il Basacco” dell'azienda Il Rocchin (proposta a 12 euro a bottiglia per tutti i locali aderenti) e, per i più esigenti, la Barbera d'Asti docg “L'AVVOCATA” di Coppo – Canelli.

Come da tradizione tutti i bagnacaudisti ricevono in omaggio il Bavagliolone d'autore, disegnato da Carlotta Castelnovi, quest'anno dedicato alla mancata partecipazione dell'Italia ai Mondiali. E’ una “Bagna Mundial”, per consolarci con gusto e ironia!

Per prenotazioni:

Il Torchio Vineria e Cucina – via E. Ghiglini, 31 – Arenzano (Ge)

tel. 0108590541 – 3358410297

https://iltorchio.plateform.app

https://www.iltorchioarenzano.com

Per info sull'evento: