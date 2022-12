Incidente questa mattina intorno alle 10.00 a Loano. Secondo quanto riferito, all'incrocio tra Corso Europa e via Cesarea, un'auto ha colpito la colonnina del gas che alimentava un vicino palazzo, danneggiandola in maniera importante.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e della Polizia Locale per la messa in sicurezza della zona. Sul posto sono inoltre giunti i tecnici della rete del gas per la riparazione della colonnina. Non si segnalano persone ferite a seguito del sinistro.