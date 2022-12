Loano, resta bloccato con l'auto nel passaggio a livello, per liberarsi danneggia una sbarra

Torna all'onore delle cronache il passaggio a livello ferroviario di via Stella, a Loano, frequentemente scenario di momenti di paura e già numerosi incidenti con protagoniste delle auto.

E' quanto si è verificato anche stasera, intorno alle 20, quando una vettura pare essere rimasta bloccata all'interno delle sbarre e, nel tentativo di liberarsi o comunque spostarsi dalla sede ferroviaria tra i due binari, avrebbe danneggiato una delle due sbarre.

La manovra ha evitato l'impatto con il convoglio in arrivo e il mezzo non ha riportato danni. A subire i disagi dall'accaduto invece è stata la circolazione ferroviaria nel medio ponente che ha subito rallentamenti per permettere ai tecnici di Ferrovie dello Stato di ripristinare i dispositivi.

Sul posto si è recata anche una volante della polizia locale loanese per regolare il traffico nella zona.