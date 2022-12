Albenga s'illumina d'immenso green: tutto pronto per accendere il Natale... pedalando

Tutto pronto per “accendere il Natale pedalando”!

Sono state installate oggi, venerdì 2 dicembre, in Piazza IV Novembre le biciclette che alimenteranno alcuni degli "archiled" che, anche quest’anno trasformeranno il Centro Storico di Albenga in una vera e propria galleria a cielo aperto.

L’accensione delle proiezioni, salvo maltempo, avverrà domani, sabato 3 dicembre alle ore 17,30. In caso di maltempo l’accensione sarà rinviata a data da destinarsi.

"Albenga s’illumina d’immenso Green" quest’anno coniuga le tematiche ambientaliste, il risparmio energetico, l’ecosostenibilità, lo sport, il benessere psicofisico e, naturalmente, la cultura e la bellezza delle opere d’arte proiettate sull’arte, cioè sulle facciate degli edifici del Centro Storico. Sarà l’occasione per le società sportive sfidarsi in tornei dedicati a "chi produce più energia", ma anche per cittadini, visitatori e turisti di apportare il loro contributo per alimentare le proiezioni architetturali.

Le proiezioni di Albenga sono uniche e inimitabili. Non si limitano, infatti, a proiettare su pareti ed edifici immagini natalizie, ma, grazie alla qualità e all’accuratezza con la quale vengono studiate e realizzate riescono ad esaltare gli aspetti architetturali degli splendidi edifici storici e dei monumenti che, nel comprensorio, sono propri solo della Città delle Torri.

Un ringraziamento particolare va ai ragazzi dell’Itis per aver curato il progetto delle biciclette, ai ragazzi del Liceo Artistico di Albenga che hanno realizzato un’opera dedicata a Masha Amini la cui tragica morte ha dato il via alla rivolta delle donne iraniane portando all’attenzione del mondo il tema della discriminazione femminile e a tutti gli sponsor della stagione invernale che hanno sostenuto “Albenga s’illumina d’immenso Green” e il ricco calendario degli eventi del periodo natalizio.

Il calendario delle manifestazioni natalizie è consultabile on-line (sul sito e sulle pagine social del Comune di Albenga e di Scopri Albenga).