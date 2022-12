Giochi, luci, musica e cultura: Albissola Marina presenta il suo ricco calendario di eventi natalizi

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie il Comune di Albissola Marina propone un ricco e variegato calendario di eventi con attività per tutti i gusti.

I grandi festeggiamenti inizieranno sabato 3 dicembre, con le vie del centro storico che si animeranno in occasione dell’accensione delle luminarie.

Grande spazio alla cultura con la tradizione della ceramica che anche quest’anno sarà protagonista con i circoli culturali e le gallerie del territorio albisolese che come sempre si sono prodigate nell’allestimento di mostre di livello per la cittadinanza e i turisti.

In particolare, quest’anno l’Associazione Amici di Casa Jorn ha organizzato, presso Casa Museo Jorn numerose attività (per prenotazione e costi contattare il 333 170 0316). Il 16 dicembre l’artista Paolo Pastorino guiderà un laboratorio di ceramica e arte espressiva per adulti, in cui sarà possibile decorare la propria pallina di Natale in ceramica, lasciandosi ispirare dalla fantasia con cui Jorn ha realizzato le sue opere e la sua villa albisolese. Il 17 e il 18 dicembre giornate dedicate ai più piccoli che potranno cimentarsi con due laboratori didattici: il 17 verrà dedicato ai bambini di età compresa tra i 6-10 anni, che avranno l’occasione di realizzare festoni, ghirlande e addobbi natalizi. Il 18 invece sarà dedicato ai bambini di età 8-13 anni, con un’esperienza in cui osservare le forme, le linee di contorno e i colori del museo per poi dare libero sfogo alla creatività realizzando vari lavori da portare a casa.

Sempre l’Associazione Amici di Casa Jorn organizzerà per il 22 dicembre un brindisi di Natale in occasione del quale potrete approfittare di un tour guidato della Casa Museo.

Non sono finite qui le attività per l’infanzia: la biblioteca TantestorieXGiocare di Albissola Marina vi aspetta nella sua sede di Via Salomoni 4 per letture a tema natalizio, laboratori creativi e tanto divertimento in compagnia. Appuntamento nel pomeriggio del 7 dicembre in cui, dopo aver letto alcuni tra i più amati racconti a tema natalizio, si darà libero sfogo alla creatività preparando decorazioni e addobbi.

Il 14 dicembre invece dopo l’immersione come sempre in una buona lettura, ciascuno costruirà la propria stella magica che si illumina al buio. A seguire, il 21 dicembre un terzo appuntamento in allegria per scambiarsi gli auguri di Biblio-Natale! Il 4 gennaio invece ci sarà un incontro molto speciale in cui preparare con i colori da stoffa le calze per la Befana, per prepararsi al meglio a una delle feste più amate dai bambini. Scoprite tutti gli appuntamenti sulle pagine social della biblioteca e prenotate al numero 019481612.

Bambini e ragazzi saranno al centro anche dell’iniziativa “Albissola Kids – Christmas” che torna sul territorio albisolese in una speciale edizione natalizia con l’organizzazione di laboratori di disegni negli spazi del MuDA Centro Esposizioni. Appuntamento il 5 dicembre per i bambini dai 6 ai 10 anni e il 12 dicembre per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

Oltre ai nutriti eventi per i più piccini, per gli amanti della musica sarà a disposizione un ampio programma di concerti di ogni genere: si parte l’8 dicembre con “Christmas Carols”, concerto itinerante per le vie del centro storico con coinvolgenti canti natalizi, realizzato dall’Associazione Culturale ArtINcanto di Eliana Zunino, passando per le pregevoli voci del sestetto gospel “Joyful Gospel Singers” direttamente da New Orleans USA che andrà in scena nella serata di venerdì 30 dicembre nella meravigliosa cornice della Chiesa di N.S. della Concordia, fino alle Cornamuse di Fabio Rinaudo e Laura Torterolo, dell’Associazione Culturale Corelli, che ci faranno sognare con le loro note nel concerto del 4 gennaio al MuDA Centro Esposizioni.

Questa è solo una piccola parte di tutti gli eventi da scoprire, come sottolinea Enrico Schelotto, Consigliere con delega al Turismo e a Marketing Territoriale: “Con grande soddisfazione anche quest’anno abbiamo presentato un calendario ricco di eventi per tutte le età e per tutti i gusti. Speriamo che possiate trascorrere delle felici feste qui ad Albissola Marina. L’invito è quello di rimanere aggiornati sulle nostre pagine social e sul nostro sito internet per scoprire tutti i dettagli di ciascun evento. Vi aspettiamo per il Natale ad Albissola Marina!”.