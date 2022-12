Si accendono le luci di Natale al Molo 8.44: spazio alle decorazioni luminose nelle vie dello shopping

Dopo Black Friday e Cyber Monday, si accendono le luci del Natale al Molo 8.44 per attendere insieme con trepidazione l’arrivo delle feste.

Sono arrivate le decorazioni luminose che accompagneranno lo shopping nelle viuzze del Molo, dense di sconti e promozioni per la tua corsa ai regali.

"Ma ci sono altre novità in arrivo che potrebbero fare la gioia di grandi e piccini con una sorpresa sotto l’albero: continua a seguire le nostre pagine social per scoprire di cosa si tratta perché lo comunicheremo davvero a breve. Per ora ti diamo solo un indizio: dovrai scatenarti con la fantasia. Al Molo di Vado Ligure ogni momento dell’anno è festa" dicono dalla direzione del centro vadese.