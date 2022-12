Ospedale di Albenga, Ardoino e Rapa: "Incontro con Cremonesi non polemico, occorre ritrovare la collaborazione tra Ente regionale e Istituzioni locali"

“La presenza ad Albenga del dottor Cremonesi- sottolineano Dino Ardoino e Gino Rapa, per il movimento ‘Senzaprontosoccorsosimuore’ - permetterà finalmente di ascoltare una voce libera da vincoli di partito, un uomo abituato ad affrontare realisticamente i problemi per risolverli e non per propaganda”.

“Per questo invitiamo di cuore tutti a partecipare, sindaci, cittadini, associazioni e, in primis, i rappresentanti politici del nostro territorio in Provincia e in Regione. Non sarà un incontro polemico - sottolineano, ma, si spera, costruttivo, che serva a gettare le basi di una ritrovata collaborazione tra Ente regionale e Istituzioni locali, nell'interesse primario dei cittadini, in particolare delle fasce più deboli e fragili cui in questo momento viene negata la possibilità di cura garantita dalla Costituzione”, concludono.