Meteo, scattata nella notte l'allerta neve nell'entroterra. Precipitazioni e venti forti su tutta la Regione

È scattata alle 3 di questa notte l'allerta gialla per neve nella zona D della Liguria, che comprende la Valle Stura, la Val Bormida e i versanti Padani.

L’arrivo di aria più fredda e il transito di una perturbazione atlantica caratterizzeranno la giornata portando precipitazioni deboli ma diffuse sulla Liguria, con neve nell’interno del centro Ponente anche a quote basse.

L'allerta proseguirà, salvo prolungamenti, fino alle 19 di oggi, sabato 3 dicembre. Ecco le previsioni di Arpal Liguria per il week end:

SABATO 3 DICEMBRE

PREVISIONE: Coperto con precipitazioni diffuse localmente a carattere di rovescio su Centro-Levante. Nevicate fino a fondovalle sui versanti padani di Centro-Ponente, oltre gli 800-1000 m su Alpi e Appennino di Levante in rialzo nel pomeriggio.

TEMPERATURE: in calo specie nei valori massimi

VENTI: settentrionali forti/burrasca su Centro-Ponente, moderati/forti altrove

MARE: tra poco mosso e mosso stirato sotto costa, molto mosso o agitato al largo UMIDITA': su valori alti

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: neve, venti settentrionali di burrasca

DOMENICA 4 DICEMBRE

PREVISIONE: Prevalenza di cielo coperto con locali piovaschi, temporanee e schiarite nella prima parte della giornata. Dal pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità a partire da Ponente con possibili piogge e locali rovesci in serata

TEMPERATURE: in aumento

VENTI: moderati/forti da N su Centro-Ponente in calo, moderati da ESE a Levante

MARE: mosso, in temporaneo calo a poco mosso e nuovo aumento in serata

UMIDITA': su valori alti

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: nessuna