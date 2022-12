E' stato lanciato l'allarme intorno alle 14.00 per un'imponente allagamento che si è verificato in una palazzina di Spotorno.

La causa potrebbe essere riconducibile alla rottura di una conduttura dell'acqua che si sarebbe verificata negli ultimi piani dell'edificio e che avrebbe causato l'allagamento di diversi alloggi.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale in via Costantino per risolvere la problematica.