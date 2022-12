La settimana e’ finita… …ma la prevenzione continua!

Cari Lettori, la Settimana della Prevenzione della Carie dei Bambini è appena terminata; sono tantissimi i bimbi che hanno partecipato all’iniziativa in molti dei 95 centri de Il Dentista dei Bambini sparsi su tutto il territorio nazionale. Tante famiglie hanno avuto l’occasione di scoprire che esiste un dentista “speciale” per prendersi cura dei sorrisi dei loro bambini.

Il messaggio più importante che volevamo trasmettere è che i dentini nascono sani ed è possibile mantenerli così fino alla permuta con i denti definitivi che, a loro volta, nascono sani e possono essere mantenuti sani per tutta la vita!

Personalmente ho visitato diversi bimbi, di cui il più piccino aveva solo 17 mesi ma non è voluto essere da meno del “fratellone” di quasi 4 anni!

A tutti è stato fatto il Kids Cario Test, che è un nostro esclusivo metodo per calcolare, in maniera personalizzata, la giusta frequenza con cui fare i controlli di prevenzione dal dentista, basandosi su numero di carie, livello di igiene orale, abitudini alimentari e altri parametri che si combinano nel test per fornire un criterio oggettivo, aggiornabile nei controlli successivi.

Le domande del test sono anche l’occasione per spiegare ai genitori l’importanza dell’alimentazione, sia per quanto riguarda la tipologia dei cibi (e delle terribili bibite zuccherate…) consumati dai loro bimbi che, soprattutto, per la quantità dei pasti somministrati durante la giornata. Ricordiamoci che ad ogni assunzione di cibo o bevanda (diversa dall’acqua…) si verifica un attacco acido a carico dei nostri denti, provocato dal metabolismo dei batteri che tutti abbiamo in bocca; è importantissimo dare alla nostra saliva il tempo per “rattoppare i buchi”, ma per riuscirci è necessario che gli attacchi acidi siano non più di cinque nell’arco di tutta la giornata.

La soddisfazione più grande è stata vedere i bambini, molti dei quali non erano mai stati dal dentista, sedersi serenamente sulla nostra poltrona, incuriositi dai nostri personaggi, ed interessarsi alle immagini dei loro dentini per contarli insieme a noi e scoprire quanto sono belli!

Alla fine un pacco-sorpresa per tutti per lasciare un ricordo anche da portare a casa. Dopo questo tipo di esperienza viene naturale la creazione di un rapporto positivo col “dottore dei dentini” e sono i bimbi stessi a chiedere “quando torno a trovarti?”

Nessun problema, il vostro dentista pediatrico c’è tutto l’anno, la settimana della prevenzione è solo un’occasione “speciale” per attirare la vostra attenzione ospitandovi presso i nostri studi, ma potete riservare un appuntamento in qualunque periodo dell’anno… e quando lo fate il consiglio è di leggere sul sito www.ildentistadeibambini.it la pagina dei consigli per preparare i vostri bimbi alla prima visita, in modo da offrire loro la migliore esperienza possibile.

