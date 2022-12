Appalto neve, Briano (+Cairo) scrive al sindaco: "Solo un lotto su cinque aggiudicato, siamo preoccupati"

Fulvio Briano, capogruppo di +Cairo scrive al sindaco Paolo Lambertini in merito all'appalto per lo sgombero neve sul territorio comunale.

"Come si evince dall'albo pretorio, nonché dalle dichiarazioni del primo cittadino a seguito della nostra interrogazione nell'ultimo Consiglio comunale, è stato aggiudicato solamente il lotto 2 alla ditta Pera Savina Snc. Mentre per gli altri lotti (1, 3, 4 e 5) non è pervenuta nessuna offerta", spiega Briano.

La missiva è stata scritta nella giornata di ieri quando la neve ha fatto capolino in alcune zone del comune cairese: "Siamo preoccupati - aggiunge - La situazione presenta e presenterà, dovesse persistere, non solo notevoli disagi ai cittadini, alla vita quotidiana per gli spostamenti scuola/lavoro e difficoltà enormi per i nostri anziani, ma possibili "disastri" anche sanitari".

"Una particolare preoccupazione è legata proprio alla situazione sanitaria, soprattutto legata alle emergenze dei cittadini residenti in Val Bormida e a Cairo Montenotte che così il sindaco Lambertini espone a gravi rischi".

"Riteniamo infatti, che qualsiasi grave emergenza capitasse in caso di neve, e senza appalti, non si potrebbe risolvere tramite il trasporto di persone in gravi condizioni di salute in altra struttura sanitaria attrezzata al di fuori del nostro territorio".

"Nella mia qualità di capogruppo dell'opposizione del gruppo +Cairo, sono a richiedere la convocazione urgente di una conferenza dei capigruppo per comprendere pienamente la situazione in atto e condividere le soluzioni che, seppur oramai tardive, si possano attivare", conclude Briano.