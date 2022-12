Cairo in Comune: "Un codice rosso stabilizzato e portato al San Paolo, il Ppi del San Giuseppe è utile alla Val Bormida"

"Il punto di primo intervento dell'ospedale San Giuseppe è utile. Ne abbiamo avuto dimostrazione nei giorni scorsi. Lo sarebbe ancora di più se riaprisse per 24 ore". Cosi commenta il gruppo di opposizione Cairo in Comune.

"Abbiamo avuto notizia che la settimana scorsa la centrale operativa del 118 ha inviato al nosocomio cairese un codice rosso, prontamente stabilizzato e inviato all'ospedale di Savona. Pochi giorni dopo tre ambulanze hanno portato altrettanti codici verdi. Fino ad oggi tutte le ambulanze avevano disposizione di trasportare i pazienti anche meno gravi negli ospedali di Savona o Pietra Ligure", aggiungono dalla minoranza.

"Il nostro ospedale fornisce un servizio adeguato ed efficiente, a dispetto di quello che sostiene la Regione, che vuole trasformare il San Giuseppe in un semplice ambulatorio per codici bianchi", conclude il gruppo Cairo in Comune.