Finale, frontale tra due auto sulla via Aurelia: forte traffico in entrambi i sensi di marcia

Incidente stradale a Finale questo pomeriggio. Secondo quanto riferito, si tratta di uno scontro tra due automobili avvenuto in via Aurelia, altezza di via Torino, nei pressi del tratto compreso tra gli incroci con Salita del Grillo e via Caviglia.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 15.10. Sul posto due ambulanze della Croce Bianca finalese con l'aiuto dei sanitari dell'automedica Sierra 4, i Vigili del Fuoco e la polizia locale per i rilievi del caso e per regolare il traffico che sta subendo importanti ripercussioni a Finalmarina in entrambi i sensi (per i veicoli diretti verso levante, l'alternativa è percorrere la strada all'interno della città, sul lungomare).

IN AGGIORNAMENTO