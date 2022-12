Festival delle Regioni e delle Province autonome, Toti: "Liguria tra le prime regioni a chiedere l'autonomia (Video)

Giovanni Toti , presidente della Regione Liguria è stato tra i protagonisti della prima edizione del Festival delle Regioni e delle Province autonome in corso in Lombardia lunedì 5 a Milano e martedì 6 a Monza, alla presenza di tutte le più alte cariche dello Stato, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni .

“Vogliamo che il livello di collaborazione con il Governo sia più efficace – ha concluso Toti – chi è rimasto indietro non è per colpa dell’autonomia, ma di un male interpretato centralismo. Senza cambiare le regole del gioco non ci può essere nessuno scatto in avanti”.