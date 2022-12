La zona industriale minacciata dal fiume Bormida, vertice ad Altare. Bozzano: "Servono interventi importanti per eliminare la zona rossa"

Vertice ad Altare per la messa in sicurezza del fiume Bormida, per risolvere le problematiche che crea sulla zona industriale con suoi mille lavoratori.

"La Regione è al fianco del territorio e delle sue attività. Quest'area necessità di interventi importanti per eliminare la zona rossa, così da mitigare il rischio inondazione che troppo spesso ha provocato danni ingenti alle aziende", commenta Alessandro Bozzano, consigliere regionale di "Cambiamo!".

"Con l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone stiamo studiando la situazione, per trovare la strada più consona e veloce per arrivare alle opere di messa in sicurezza che permetteranno alle industrie di lavorare tranquillamente, puntando al consolidamento e alla crescita", conclude Bozzano.

All'incontro hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Roberto Briano e il presidente della provincia Pierangelo Olivieri.