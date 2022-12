Genoa ancora nelle mani di Blessin: il tecnico ha guidato la ripresa degli allenamenti a Pegli

Non c'è soluzione di continuità. Il Genoa prosegue sulla linea tecnica dettata dal general sport manager Johannes Spors e, salvo scossoni a questo punto sempre meno probabili, va avanti spedito con Alexander Blessin alla guida della Prima Squadra.

Nonostante tutto. Nonostante la prima sconfitta casalinga stagionale contro il Cittadella, ultimo dei cinque discutibili incontri che hanno fruttato solamente due miseri punti. Nonostante la prima vera caterva di fischi post-Preziosi tributata dal Ferraris e una Gradinata Nord compatta nel chiamare a rapporto squadra e staff tecnico a fine gara per mettere in chiaro che quanto visto ultimamente non basta. O almeno non può bastare se si vuole tornare in Serie A.

Nessuna "soluzione ponte", com'era stata definita nelle ultime ore, col tecnico della Primavera Alberto Gilardino in panchina giovedì contro la sorpresa Sudtirol, e nessun dubbio alle parole, a questo punto tutt'altro che di facciata, pronunciate ieri dopo la sconfitta dove il mister confermava di sentire la fiducia della società.

Nella serata di ieri le voci sollevatesi parevano affermare il contrario, o almeno qualche tentennamento, quasi fino a parlare di esonero ormai annunciato. Eppure a questo punto, se cambio dovrà essere, pare quanto mai probabile che ogni eventuale analisi potrebbe arrivare non prima dell'ultima uscita dell'anno solare a Bari, il 26 dicembre.

Con Blessin o meno, allora però il Grifone se vorrà continuare a volare verso il ritorno in massima serie, dovrà cambiare rotta e riprendere a macinare punti.