Albenga accende l'albero di Natale, domani (7 dicembre) in piazza San Michele

Date le previsioni meteo che prevedono pioggia per il prossimo 8 dicembre, l'accensione dell'albero di Natale di piazza San Michele è stata anticipata a domani, mercoledì 7 dicembre, alle ore 17.30.

Per l'occasione ad accompagnare l'evento i canti del coro gospel "I vocalisti" canta il coro del Vocal Studio Albenga. Sarà un'altra occasione di incontro e condivisione con la cittadinanza.

Le luminarie natalizie saranno accese già nella giornata di domani nelle seguenti zone: Leca, Bastia, San Fedele, Lusignano, San Giorgio, Salea, Campochiesa, viale Italia, viale Martiri Libertà, viale dei Mille, via Fiume, via Genova, via F.lli Viziano, viale Pontelungo, via Piave e via Dalmazia. A seguire, giovedì 8 dicembre, sui accenderanno anche via Patrioti, Lungomare e centro storico.

Affermano l’assessore agli eventi Marta Gaia e il vicesindaco Alberto Passino: “A causa delle previsioni meteo abbiamo deciso di anticipare di un giorno la cerimonia per l’accensione dell’albero. La ditta incaricata sta terminando il posizionamento delle ultime luminarie in queste ore, ma nella giornata di domani buona parte della nostra splendida città sarà illuminata per il Natale. Ringraziamo i giardinieri del comune di Albenga che come ogni anno hanno curato il posizionamento e l'allestimento dell'albero di Natale”.