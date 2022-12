“Libri sotto l'albero”, a Loano un fine settimana all'insegna della lettura: tre appuntamenti a Palazzo Doria dal 9 all'11 dicembre

Fine settimana all'insegna dei libri quello dal 9 all'11 dicembre a Loano.

Si inizierà proprio venerdì 9 con un nuovo incontro, presso Palazzo Doria, del "Club del Libro", manifestazione che si svolge nell'ambito del Patto per la Lettura e promossa dagli "Amici della Biblioteca Arecco di Loano".

Durante la serata i partecipanti analizzeranno e si confronteranno su "Fiore di roccia" di Ilaria Tuti (Longanesi 2020), il romanzo con cui l'autrice celebra il coraggio e la resilienza delle donne, la capacità di abnegazione di contadine umili ma forti nel desiderio di pace e pronte a sacrificarsi per aiutare i militari al fronte durante la Prima Guerra Mondiale.

Prosegue poi con due nuovi appuntamenti la rassegna cultural-letteraria loanese "Libri sotto l'albero" che propone eventi non solo per i grandi ma anche per i più piccini coi laboratori per i bimbi e le loro famiglie, promossa dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione l'Aps #cosavuoichetilegga, il Mondadori Bookstore di Loano, Pro Loco Loano APS, Cai Loano e l'Associazione Dopodomani Onlus.

Si inizia sabato 10 dicembre alle 21 nella sala consiliare di Palazzo Doria dove si terrà la presentazione di "Le meraviglie delle Alpi. Natura, cultura, cammini e racconti" di Franco Faggiani, giornalista milanese di professione reporter con esperienze nelle aree più calde del mondo e nella scrittura di manuali sportivi, guide e biografie alternate da lunghe e solitarie esplorazioni in montagna.

Di boschi e di nebbie, di cime e di fiumi, di sentieri e di borghi, segreti della natura e antichi mestieri: fra passato e presente, incontri e deviazioni, le Alpi raccontano storie antiche, sorprendenti e meravigliose al viaggiatore dal passo lento. I luoghi e i sentieri delle nostre montagne raccontano storie sorprendenti e meravigliose. Da un autore innamorato delle Alpi, un volume che ci accompagna lungo itinerari che, oltre ad aprirci gli occhi sulle meraviglie naturalistiche del nostro Paese, ci parlano di storie antiche di cime, valli, fiumi e boschi di montagna. Una sorta di atlante geografico che è anche un incrocio di vicende reali e leggendarie, dieci itinerari che narrano degli uomini e del territorio: le strade dei contrabbandieri e del sale in Liguria, i sentieri dei pellassier, gli antichi commercianti di capelli delle valli cuneesi, la via del rimpatrio dei valdesi da Ginevra, il Sentiero del Re in Valle d'Aosta, Leonardo e i vigneti della Valtellina, i pascoli dei bergamini, la strada dell'acqua in Trentino, le antiche testimonianze dei Cimbri, la millenaria Foresta di Tarvisio o, ancora, il mondo magico dell'abbazia di Novacella in Alto Adige. Spesso il cammino dell'autore è condiviso con un altro viaggiatore, diverso per ogni itinerario, che ha a che fare con il luogo: contadini, scrittori, studiosi, musicisti. Per il lettore il racconto, illustrato dalle fotografie dello stesso autore, è un invito al viaggio lento, un itinerario reale ed emozionale attraverso un territorio che copre sette regioni italiane lungo tutto l'arco alpino.

Domenica 11 dicembre invece, sempre nella sala consiliare del Municipio loanese, si terrà il secondo appuntamento di "Bibliobimbi", rivolto ai bimbi dai 5 anni in su, con letture ad alta voce e conduzione a cura di Monica Maggi, alias Tata Narrastorie, di Casa Cultural con ospite speciale Sergio Olivotti.

Alle 16.30 prenderà il via "Babbo Natale uno di no", pomeriggio di letture ad alta voce e laboratorio a tema natalizio: "Leggeremo alcuni brani del bellissimi libri 'Babbo Natale fa gli straordinari' (Rizzoli) e 'Il secondo lavoro di Babbo Natale', la serie ideata e scritta da Michele D’Ignazio ed illustrata da Sergio Olivotti. Ispirati dalla lettura, realizzeremo giocattoli riciclando rifiuti mettendo insieme l’amore per la natura, il rispetto dell’ambiente e la cultura del riuso, ma anche l’importanza di ascoltare il proprio cuore".