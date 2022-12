Pagamenti elettronici, Tosi (M5s): “In Liguria… vorremmo ma non pos(siamo)!”

“La vicenda del tassista che si è rifiutato di accettare un pagamento con bancomat, la dice lunga sugli ostacoli che il Governo sta seminando nella vita di tutti i giorni e sulle conseguenti contraddizioni della destra-centro. Da tempo, infatti, cianciano di modernità e digitalizzazione per essere competitivi, ma poi cercano scappatoie per non adeguarsi ai tempi in nome di assurde bandierine elettorali. Vale a livello nazionale ma vale soprattutto a livello regionale, dove la vicenda di ieri non è stata commentata né dal sindaco di Genova, né dal presidente della Regione. Immaginiamo l’imbarazzo di chi invita gli stranieri a scegliere la Liguria per trascorrere le vacanze o per aprire imprese, dimenticando però che Oltreconfine usano le carte di debito o credito anche per comprare il pane, un giornale o il caffè”.