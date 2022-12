Aumento casi Covid, l'Asl 2: "Sospese le visite ai degenti negli ospedali"

"In relazione all'attuale quadro epidemiologico caratterizzato dal forte incremento della circolazione virale nel territorio savonese e dall'aumento di riscontro di positività da Sars CoV2 tra i degenti, al fine di tutelare la salute degli stessi, dei familiari e degli operatori, si comunica che a partire da giovedì 8 dicembre, le visite ai ricoverati presso le strutture ospedaliere saranno temporaneamente sospese".

Cosi commenta in una nota l'Asl 2 che aggiunge: "Il direttore della struttura potrà disporre diversamente per i casi ritenuti particolari concordando preventivamente una visita. Per i pazienti fragili che necessitano dell'assistenza del caregiver la presenza resterà garantita nel rispetto della normativa vigente nell'ambito dell’attuale quadro epidemiologico. All'accesso nel reparto di degenza sarà effettuata la verifica del possesso del greenpass rafforzato oppure esecuzione del tampone effettuato nelle 48h precedenti".

"I parenti dei pazienti ricoverati verranno contattati ogni giorno dai medici della struttura e i familiari potranno continuare a contattare i parenti attraverso i dispositivi mobili personali".

"L’azienda riconosce l’importanza per i pazienti di poter ricevere la visita di un parente o un amico e il forte impatto positivo che questo può avere anche verso l’aspetto della cura del malato, e si impegna a ripristinare tempestivamente le visite non appena il quadro epidemiologico lo consentirà", concludono dall'Asl 2.