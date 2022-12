A Savona la presentazione di "La Resistenza delle donne" con la giornalista e scrittrice Benedetta Tobagi

A Savona la giornalista e scrittrice Benedetta Tobagi presenta il suo ultimo libro "La Resistenza delle donne", incontro a cura di UBIK, ANPI, ISREC, ANED, ARCI, UDI e FIDAPA. Appuntamento fissato per mercoledì 7 dicembre, alle ore 18, nella Sala Rossa del Comune.

Introducono Renata Barberis e Monica Pastorino, con la partecipazione della studentessa Giulia Dosio.

La storia delle donne italiane ha nella Resistenza e nell’esperienza della guerra partigiana uno dei suoi punti nodali, forse il più importante. Le donne furono protagoniste della Resistenza: prestando assistenza, combattendo in prima persona, rischiando la vita. Una “metà della Storia” a lungo silenziata a cui Benedetta Tobagi (giornalista, scrittrice per Einaudi e vincitrice di numerosi premi letterari, ex membro del consiglio di amministrazione Rai, collaboratrice de La Repubblica, figlia di Walter Tobagi ucciso da un gruppo terrorista di estrema sinistra) ridà voce e volto, a partire dalle fotografie raccolte in decine di archivi storici.

Il libro è prima di tutto un libro di storie, di traiettorie esistenziali, di tragedie, di speranze e rinascite, di vite: da quella delle “bravi mogli” che decidono di imbracciare le armi per affermare un'identità, alle lavoratrici per cui la lotta al fascismo è la naturale prosecuzione della lotta di classe. Ne viene fuori quasi un album di famiglia della Repubblica, ma in cui sono rimesse al loro posto le pagine ‘dimenticate’: quelle che vedono protagoniste le donne. Un libro che possiede il rigore della ricostruzione storica, ma anche una straordinaria passione civile.