Genoa, fine corsa per Blessin: esonerato il tecnico tedesco. E per la panchina spunta Ranieri

Sembrava un segnale quasi inequivocabile di una sua conferma la presenza di Alexander Blessin alla guida della ripresa degli allenamenti ieri a Pegli; un segno di come a prevalere fosse, nonostante gli ultimi risultati deludenti e i fischi del Ferraris, la linea di continuità tecnico tattica opzionata già all'indomani della sconfitta di Perugia dal general sport manager Spors.

E invece, dopo una nuova notte di riflessioni nell'asse Genova-Miami, è arrivata la parola fine per la corsa del tecnico di Stoccarda sulla panchina rossoblù. "Colpa" di un traguardo che si stava sempre più allontanando ma soprattutto di un come questo stava accadendo: due soli punti nelle ultime cinque uscite, una squadra parsa sempre più confusionaria e con le idee poco chiare, da cui prestazioni poco convincenti e permeate dalla paura.

Se ne sono resi sempre più conto gli avversari, per ultimo in ordine di tempo il Cittadella a cui è bastata una combinazione eseguita al meglio per ottenere l'intera posta in palio. Un po' quanto accaduto al Perugia sette giorni or sono e alla Reggina ancora prima.

Da capire se il problema è tattico o mentale, ma questo spetterà a chi siederà sulla panchina del Vecchio Balordo da ora in avanti. A guidare l'allenamento odierno, e pare anche fino alla sfida interna di giovedì col Sudtirol, ci sarà il tecnico della Primavera Alberto Gilardino, autore fin qui di una stagione maiuscola coi suoi Grifoncini. Dopodiché toccherà al nuovo tecnico, anche se non è da escludere a priori una permanenza in prima squadra dell'ex attaccante biellese.

Nelle ultime ore sono schizzate le quotazioni dell'ex blucerchiato Claudio Ranieri, il quale si sarebbe già detto disponibile a confrontarsi con la società per passare dall'altra sponda del Bisagno. Più defilati i nomi dell'ex Spal e Cagliari Leonardo Semplici, reduce dalla retrocessione coi sardi ma con una vittoria del campionato a Ferrara in carriera, e di Nenad Bjelica, che il salto di categoria lo ha sfiorato con lo Spezia.