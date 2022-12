BPER Banca, donati 200 mila euro a sostegno delle donne vittime di violenza

Si è conclusa lo scorso 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, la raccolta fondi “Insieme per le Donne” promossa da BPER Banca a favore del “Fondo Autonomia” progettato dall'associazione D.i.Re - Donne in rete contro la violenza, la rete nazionale che si compone di 82 organizzazioni in tutta Italia, che gestiscono più di 100 Centri antiviolenza e 60 Case rifugio, supportando oltre 20.000 donne ogni anno.